Азафен таблетки 25 мг 50 шт.

Описание

Фармакологическое действие



Фармакодинамика

Трициклический антидепрессант из группы неизбирательных ингибиторов нейронального захвата моноаминов.

Механизм антидепрессивного действия связан с неизбирательным ингибированием обратного нейронального захвата серотонина и норадреналина, что приводит к увеличению их концентраций в ЦНС. Тимолептическое действие препарата сочетается с седативной активностью и анксиолитическим эффектом.

Практически не обладает м-холиноблокирующей активностью, не влияет на активность моноаминоксидазы (МАО). Не оказывает кардиотоксического действия.

Фармакокинетика

Быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. Биодоступность - около 80%. После перорального приема разовой дозы 25 мг Азафена максимальная концентрация составляет 24,5 нг/мл и определяется спустя 1-2 часа. Связь с белками плазмы - 90%.

Метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов. В исследовании in vitro показано, что пипофезин не является субстратом изоферментов CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 и CYP3A4, а преимущественно метаболизируется под влиянием изофермента CYP1A2.

Препарат достаточно быстро выводится из кровяного русла, период полувыведения составляет 4,3 часа. Выводится из организма преимущественно почками.

Азафен таблетки 25 мг 250 шт. инструкция на украинском



латинська назва



AZAPHEN

Форма випуску



Таблетки по 25 мг.

За 10 або 14 таблеток у контурну чарункову упаковку.

За 100, 200, 250, 300 таблеток в банки полімерні, закупорені кришками.

Банку полімерну або 3, 4, 5 блістерів по 10 таблеток або 1, 2, 3, 4 блістерів по 14 таблеток разом з інструкцією із застосування поміщають в пачку з картону.

упаковка



250 шт

Фармакологічна дія



Фармакодинаміка

Трициклічний антидепресант з групи невибіркових інгібіторів нейронального захоплення моноамінів.

Механізм антидепресивної дії пов'язаний з невибіркову інгібуванням зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну, що призводить до збільшення їх концентрацій в ЦНС. Тімолептичні дію препарату поєднується з седативною активністю і анксиолитическим ефектом.

Практично не має м-холіноблокуючу активність, не впливає на активність моноаміноксидази (МАО). Не має кардіотоксичної дії.

Фармакокінетика

Швидко і повністю всмоктується в шлунково-кишковому тракті. Біодоступність - близько 80%. Після перорального прийому разової дози 25 мг азафен максимальна концентрація становить 24,5 нг / мл і визначається через 1-2 години. Зв'язок з білками плазми - 90%.

Метаболізується в печінці з утворенням неактивних метаболітів. У дослідженні in vitro показано, що піпофезин не є субстратом ізоферментів CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 та CYP3A4, а переважно метаболізується під впливом ізоферменту CYP1A2.

Препарат досить швидко виводиться з кров'яного русла, період напіввиведення становить 4,3 години. Виводиться з організму переважно нирками.





показання



Депресивні епізоди легкого та середнього ступеня тяжкості (в т.ч. при хронічних соматичних захворюваннях).

Протипоказання



Гіперчутливість до основного і / або допоміжних компонентів препарату; тяжкий ступінь печінкової і / або ниркової недостатності; одночасний прийом інгібіторів МАО; вагітність; період лактації; дитячий вік до 18 років (досвід медичного застосування у дітей обмежений).

Рідкісні спадкові проблеми непереносимості лактози, дефіцит лактази, глюкозо-галактозна мальабсорбция (препарат містить лактозу).

З обережністю

Хронічна серцева недостатність, інфаркт міокарда, ішемічна хвороба серця, стан після інсульту, інфекційні захворювання, цукровий діабет (у зв'язку з недостатністю даних про безпеку).

особливі вказівки



Після перекладу з терапії інгібіторами МАО на Азафен необхідний інтервал в 1-2 тижні.

В період лікування слід утримуватися від прийому алкоголю. Будь-яке депресивний розлад саме по собі збільшує ризик суїциду. Тому під час лікування за пацієнтами має бути встановлено спостереження з метою раннього виявлення порушень або змін поведінки, а також суїцидальних нахилів.

Вплив на виконання потенційно небезпечних видів діяльності, які потребують особливої ​​уваги та швидкої реакції

У зв'язку з можливим зниженням концентрації уваги в період лікування слід утримуватися від занять потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної уваги і швидкості психомоторних реакцій (керування транспортними засобами, робота з рухомими механізмами, робота диспетчера і оператора і ін.).

склад



Активна речовина

Піпофезин дигідрохлориду моногідрату 25 мг;

Допоміжні речовини

Крохмаль картопляний, кремнію діоксид колоїдний (аеросил), целюлоза мікрокристалічна, лактози моногідрат, повідон (полівінілпіролідон низькомолекулярний медичний), магнію стеарат.

Спосіб застосування та дози



Всередину.

Початкова доза для дорослих - 25-50 мг, в 2 прийоми (вранці та в обід). При гарній переносимості дозу поступово збільшують до 150-200 мг / добу (в 3-4 прийоми, останній прийом перед сном), а в деяких випадках - до 400 мг / сут. Оптимальна добова доза - 150-200 мг, максимальна - 400-500 мг. При досягненні бажаного ефекту переходять на підтримуючі дози: 25-75 мг / сут. Курс лікування - до 1 року (не менше 1-1,5 міс).

Побічні дії



Головний біль, запаморочення, нудота, блювота, алергічні реакції.

На початку терапії можлива поява слабкості, сонливості, порушення концентрації уваги, сухість у роті, які нівелюються без додаткового лікування.





лікарська взаємодія



Підсилює ефекти етанолу, антигістамінних препаратів і ін. Засобів, що пригнічують ЦНС, антикоагулянтів.

Знижує ефективність протиепілептичних препаратів.

У дослідженні in vitro показано, що Азафен не є інгібітором або індуктором ізоферментів CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 та CYP3A4, тому малоймовірно взаємодія азафен з лікарськими засобами, які є субстратами даних ізоферментів.

Флувоксамін, пропафенон, мексилетин, ципрофлоксацин (інгібітори ізоферменту CYP1A2) можуть підвищувати концентрацію азафен в плазмі крові.

Передозування



Відомості відсутні.

Умови зберігання



Список Б. Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 ° С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності



5 років

Діюча речовина



піпофезин

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Дополнительная информация

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